На этой неделе в Киеве обещают дожди едва ли не каждый день. Временами над столицей будет греметь гроза. При этом воздух прогреется до +25. А особенно теплыми будут четверг и пятница. На выходных большинство синоптиков обещают осадки, но есть мнение, что обойдется без дождя. "Страна" собрала информацию шести ресурсов о том, какой будет погода на этой неделе.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Киеве возможны грозовые дожди - в понедельник, среду, четверг и пятницу. При этом днем будет довольно тепло: до +21...+25. Ночью +10...+16.

Sinoptik.ua

По данным сайта Sinoptik.ua, зонты на этой неделе не стоит выкладывать из сумок. Без осадков только в понедельник и среду. В субботу, 18 мая, обещают грозу. Дневная температура на уровне +20...+23. Ночью +12...25.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что дожди с грозами будут идти каждый день. Воздух прогреется до +20...+25. Причем самыми теплыми днями недели станут четверг и пятница. Ночью +12...+16.

Мeteoprog.ua

Ресурс Мeteoprog.ua обещает меньше дождя, чем другие ресурсы: небольшие осадки во вторник, и грозу в среду и пятницу. На выходных - переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +22...+24. На выходных +20...+21. Ночью +12...+17.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает проливные дожди в понедельник и вторник. В среду в Киеве грозы могут пройти местами. В четверг и пятницу - гроза вечером. В субботу - вечером в столице возможен проливной дождь. А в воскресенье - с утра. Дневная температура: +22...+24. Теплее всего - в четверг и пятницу.

Opogode

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что дожди по всей Украине пойдут на спад 15 мая, а уже со среды, 16 мая, в большинстве областей установится сухая и солнечная погода. Осадки не покинут западные регионы, а также время от времени будут срываться в Винницкой и Одесской области.Т емпература установится на уровне +20...+25, кроме запада. Циклон из Польши охладит воздух до +13...+19, а местами и до +10...+14.

Что касается погоды в Киеве, то 14 мая ожидается, что местами пройдет дождь и гроза. На термометрах: +20...+23. Далее дожди постепенно пойдут на спад, установится теплая погода.

Напомним, что синоптик рассказала, что солнечная и теплая погода придет в Украину уже на этой неделе.

Как сообщала "Страна", опубликованы фото и видео, как на Позняках в Киеве после дождя затопило проход к метро и дороги.