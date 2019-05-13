Сегодня, 13 мая, народный депутат от фракции БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления о проведении торжественного заседания по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июня.

Причины своего решения Сугоняко не уточнил.

Напомним, инициатива Сугоняко об инаугурации в первый день лета была предложена еще 10 мая и стала четвертым проектом постановления об инаугурации Зеленского. Впрочем, текст пояснительной записки к проекту постановления в электронной базе Рады отсутствует.

Ранее в Раде был зарегистрирован проект об назначении инаугурации президента на 20 мая. Он был зарегистрирован во вторник, 7 мая. А еще ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений №10270 и №10270-1, которыми предложили провести инаугурацию 19 мая.

Еще "Страна" сообщала, что по словам Юрия Луценко, Зеленский может распустить Верховную Раду после 28 мая.