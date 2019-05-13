В понедельник, 13 мая, на Согласительном совете фракций Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий, несмотря на судебный запрет, предоставил слово представителю президента Ирине Луценко.

Отметим, что ранее Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп. В соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины.

Андрей Парубий заявил, что на сегодняшний день уже подана апелляция на решение суда о запрете Ирине Луценко выступать на Согласительном совете.

Между тем, сегодня на Согласительном совете обсуждается инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Также предполагается, что на этой неделе парламент разблокирует подписание закона о государственном языке. "Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания.

Также мы писали, что фракция "Самопомощь" предложила парламенту поддержать дату инаугурации, которую внес новоизбранный президент Владимир Зеленский - 19 мая.