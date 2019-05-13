Букмекеры назвали имена возможных лидеров международного песенного конкурса "Евровидение-2019, который проходит с 14 по 18 мая в Израиле. Такая информация опубликована на сайте конкурса.

Согласно данным букмекерских контор, первое место, вероятнее всего, займет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. В тройке лидеров могут оказаться артисты из Швеции и Франции.

Российский певец Сергей Лазарев, вероятно, займет четвертое место. Также в первую десятку могут войти музыканты из Азербайджана, Италии, Мальты, Швейцарии, Австралии и Исландии.

Напомним, Украина не представила на этот конкурс своего участника из-за разгоревшегося во время Нацотбора скандала.

Но в качестве гостя на "Евровидении-2019" выяступит Верка Сердючка, которая исполнит песню прошлогодней победительницы - Нетты Барзилай.