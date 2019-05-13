После спешного отзыва из Киева американского посла Мари Йованович в посольстве США она так и не появлялась, хоть ее приезда ждали 11 мая.

Пока Йованович заменяет советник Джозеф Пеннингтон, а через две недели на ее место прибудет временный поверенный Кристина Квиен, и. о. заместителя посла и экономический консул США во Франции.

Йованович отозвали досрочно, до завершения трехлетней дипломатической миссии в этом году.

Эксперты связывают преждевременное снятие посла, поставленного бывшим президентом Обамой, с делом о вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и работу против Трампа вместе с украинской властью, которая поставила на его оппонентку Хиллари Клинтон. У Трампа подозревали, что Йованович могла тормозить расследование этого дела, так же как и дела о коррупции экс-вице-президента США Байдена по делу "Бурисмы".

Еще ранее Йованович, по официальной версии, отбыла в Вашингтон для консультаций и в Киев до сих пор не вернулась. При этом непонятно - появится ли она здесь вообще.

"Слышали, что ей временно запретили выезжать из США. А пока посольство в подвешенном состоянии. Когда назначат нового посла, неясно. Но понятно, что будут большие перемены и они чувствуются уже сейчас. Выдачу виз фактически поставили на паузу, а часть старых отзывают. Грантовые программы приостановлены", - рассказал "Стране" сотрудник посольства США в Киеве.

Кстати, по информации эксперта американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, к увольнению Йованович причастен Руди Джулиани, адвокат Трампа.

"Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - сказал Андерс Аслунд "Голосу Америки".

Юрист Трампа отменил запланированный на 14 мая визит в Киев для встречи с Зеленским, объяснив это наличием "врагов в его окружении", среди которых назвал близкого к Йованович нардепа Сергея Лещенко, который в 2016 году раскрутил дело против политтехнолога Трампа - Пола Манафорта. Сам Лещенко в интервью "Стране" сказал, что Джулиани стал жертвой дезинформации генпрокурора Юрия Луценко.

Тем временем сотрудники дипмиссии ждут новых кадровых назначений людей и смену приоритетов.

"Созданные при демократах и Йованович антикоррупционные структуры и организации, которые получают гранты, теперь ждут тяжелые времена. Концепция будет меняться", - говорит источник в посольстве.

К слову, еще около месяца назад украинцы начали массово жаловаться на отказы в американских визах и аннуляции уже действующих.

Это уже был первый звоночек охлаждения Вашингтона к Киеву из-за "Украинагейта" - скандала с вмешательством Киева в американские выборы, который пришел на смену инспирированному демократами "Рашагейту", который развалился после провального доклада Мюллера.

"То, что будет кадровое решение по Йованович, стало ясно еще зимой, когда из Госдепа начали приходить соответсвующие сигналы. А в марте сын Трампа написал твит против нее", - рассказывает источник в посольстве.