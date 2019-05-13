Вчера, 12 мая, английский Манчестер Сити в последнем матче АПЛ обыграл Брайтон на выезде со счетом 4:1 и второй год подряд стал чемпионом страны. Украинский легионер "горожан" Александр Зинченко также второй сезон кряду становится чемпионом Англии.

О своих эмоциях наш футболист рассказал в эфире программы "Великий футбол".

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"Большое спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Все до сих пор празднуют. Едем в аэропорт - и все кричат. Я попросил ребят потише себя вести пару минут, чтобы я дал интервью. И потом продолжим.

Уцелел ли чемпионский кубок? Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер будем отмечать чемпионство на стадионе. Посмотрим, что там будет", - рассказал Александр Зинченко.

Напомним, прошлой весной празднование "горожан" запомнилось забавным конфузом - игрок сборной Украины уронил почетный трофей на газон.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 мая в Киеве почтят память Валерия Лобановского.