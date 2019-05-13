В Украине во вторник, 14 мая, вероятность дождей останется в западных регионах, в Винницкой и Одесской областях, но в целом погода обещает быть теплой и солнечной. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

15 мая также возможны кратковременные осадки, а с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды. "Так что, кому сеять-сажать без дождя надо, гулять или организовывать мероприятия на открытом воздухе - уже пишите сценарии и готовьте семена с саженцами", - подчеркивает синоптик.

Температура воздуха в течение дня достигнет +20...+25 градусов, только завтра на Западе похолодает до +13...+19 градусов. Холод придет из соседней Польши. В Киеве 14 мае ожидается местами дождь с грозой. Воздух прогреется до +22...+23 градусов.

"Я сказала "в большинстве областей" случайно, потому что всегда, даже среди медового антициклона, есть какая-то ложка дегтя. В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать, и дожди постепенно - подсыхать. Однако контроль не ослабляем, будем вместе следить за изменениями и уточнениями синоптической ситуации. Напоминаю на всякий случай: циклон - это когда дожди, антициклон - когда солнечно", - уточнила Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в начале новой недели по всей Украине пройдут проливные дожди с грозами.

Ранее мы писали, что синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев. Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.