Глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил Регламентному комитету неотложно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые блокируют подписание закона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к Регламентному комитету с просьбой неотложно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады, чтобы мы завтра смогли отклонить эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал Андрей Парубий на сегодняшнем заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

По словам спикера, необходимо "чем быстрее, тем лучше, отклонить постановления, которые блокируют подписание закона". Андрей Парубий назвал "рейдерской" попытку заблокировать через суд подписание данного закона. "Я хочу подчеркнуть, что широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

После принятия закона были зарегистрированы ряд проектов постановлений об отмене голосования за данную инициативу.

Позднее в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о запрете подписывать данный закон. Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию. В итоге суд решил отказать в просьбе Бережной.

Также мы сообщали, что в Раде появилась петиция против закона о тотальной украинизации. У нее уже почти 2 тысячи подписей.