Сегодня, 13 мая, на согласительном совете фракций Верховной Рады спикер Андрей Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже на этой неделе. Причем, по словам Парубия, определение даты инаугурации нового президента будет одним из ключевых решений на этой пленарной неделе.

"На сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно из которых отозвали в субботу. Я считаю, это будет тоже одно из ключевых решений во время пленарного заседания Верховной Рады", - отметил глава украинского парламента.

Как собираются голосовать фракции

Фракция "Самопомощь" предложила парламенту поддержать дату инаугурации, которую внес новоизбранный президент Владимир Зеленский - 19 мая. Об этом заявил глава фракции Олег Березюк.

Ранее о поддержке даты Зеленского заявлял лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.

В "Батькивщине" заявили, что проголосуют за "любое постановление" по инаугурации.

А глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сказал, что 19 мая - день памяти жертв политических репрессий, и нужно избрать другой день. То есть "Народный фронт" за 19 мая не проголосует.

В Блоке Петра Порошенко заявили, что президент готов передать власть в любой день. Представитель гаранта в парламенте Ирина Луценко заявила, что определение даты - компетенция Рады. За какую дату проголосует БПП таким образом непонятно.

В Радикальной партии вообще не затронули вопроса инаугурации.

Лидер группы "Видродження" Виталий Хомутынник заявил, что "это (инаугурация - ред.) должно произойти как можно быстрее. Наша фракция поддержит любое постановление, которое будет согласовано между новоизбранным президентом и парламентом".

Хомутынник также призвал организовать еще одну встречу Зеленского с Парубием. Он также призвал сделать это сегодня, а завтра с утра проголосовать.

"Воля народа" призвала не вступать в конфронтацию с новым главой государства, которого поддержали 73% украинцев. Но предлагает сначала разобраться с законом о языке, преодолев постановления о его отмене. Конкретных мнений по дате инаугурации представитель группы Евгений Рыбчинский не высказал.

В "Оппозиционном блоке", от имени которого выступал Вадим Новинский, также не сказали о том, какую дату намерены поддержать.

Впрочем, сегодня, 13 мая, народный депутат от фракции БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления о проведении торжественного заседания по случаю инаугурации Зеленского 1 июня.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая. Также в Раде во вторник, 7 мая, был зарегистрирован проект о назначении инаугурации президента на 20 мая. А еще ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений №10270 и №10270-1, которыми предложили провести инаугурацию 19 мая.