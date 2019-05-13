В Одессе ищут дерзкого вора, который обокрал квартиру судьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Неизвестный подобрал ключи и проник в дом судьи Одесского окружного административного суда, пока там никого не было. Из квартиры вор вынес деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба устанавливается. По данному факту начато досудебное расследование ч.3 ст.185 УК Украины (кража).

Как сообщала "Страна", странно гуляющий по Киеву человек с собакой выдал банду квартирных гастролеров из Одессы.

Ранее мы писали о том, как в Одессе украли инструменты у группы "СКАЙ".

Напомним, под Одессой подросток украл планшеты и телефоны прямо из супермаркета. Общая сумма украденного превысила 45 тыс. гривен.