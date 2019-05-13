"Народный фронт" дал понять, что не будет голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая
Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за то, чтобы инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначить на 19 мая, поскольку дата совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий.
Об этом на сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде заявил глава депутатской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент "Страны".
"В день траура 19 мая мы должны склонить голову в скорби. ...Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", - заявил Максим Бурбак.
Ранее "Страна" писала о том, что на этой неделе Рада должна назвать дату инаугурации Зеленского, но пока в планах этого вопроса нет.
Также мы сообщали, что Зеленский раскритиковал Порошенко и потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.