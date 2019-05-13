Фракция "Народный фронт" не будет голосовать за то, чтобы инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского назначить на 19 мая, поскольку дата совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий.

Об этом на сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде заявил глава депутатской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент "Страны".

"В день траура 19 мая мы должны склонить голову в скорби. ...Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", - заявил Максим Бурбак.

Ранее "Страна" писала о том, что на этой неделе Рада должна назвать дату инаугурации Зеленского, но пока в планах этого вопроса нет.

Также мы сообщали, что Зеленский раскритиковал Порошенко и потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.