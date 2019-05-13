Сегодняшнее заседание Согласительного совета Верховной Рады началось со скандала. Внефракционный нардеп Виталий Куприй перебил вступительное слово спикера Андрея Парубия криками, что глава парламента занимается не теми вопросами. Дело в том, что спикер не упомянул в своем выступлении вопрос об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Виталия Куприя поддержала и нардеп Надежда Савченко, как передает корреспондент "Страны".



"Первоочередно нужно рассмотреть вопрос про инаугурацию",- заявила Савченко.

После этого нардепы сорвались на крик, после чего Парубий заявил, что они своим поведением

дискредитируют самого Зеленского.

Закончился инцидент тем, что нардепа Куприя вывели из зала заседаниий Согласительного совета. Однако спустя несколько минут Куприй вернулся в зал и занял место рядом с Надеждой Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко не собирается на выборы в Раду и хочет остаться в кресле генпрокурора.