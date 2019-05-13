Премьер-министр Владимир Гройсман на парламентских выборах может объединиться с Арсением Яценюком и группой Арсена Авакова, и создать так называемую "партию двух премьеров". Об этом пишет "Украинская правда".

Сообщается, что около двух лет Гройсман вынашивает мечту о собственной фракции в парламенте, а о совместном походе в Раду он консультировался едва не со всеми - в свое время такие переговоры премьер вел со спикером Андреем Парубием, впоследствии с Арсением Яценюком, потом задумывался о самостоятельной карьере.

Отмечается, что у него есть маленькая региональная партия "Винницкая европейская стратегия", которая не дотягивает до всеукраинского уровня, поэтому в прошлом году премьер начал делать первые шаги для создания серьезной политической силы - он зарегистрировал общественную организацию "Украинская стратегия успеха".

Кроме того сообщается, что с недавнего времени у Гройсмана функционирует избирательный штаб, который расположен на улице Шелковичной, и которым неформально руководит бывший и.о. министра АПК Максим Мартынюк.

В частности, работа штаба пока сводится к пиар-активности и популяризации премьера.

В то же время в его окружении признают, что к самостоятельному походу на парламентские выборы Гройсман пока не готов.

"Во-первых, он (Гройсман) скупится тратить свои деньги на кампанию. Во-вторых, нужно иметь смелость для конфликтов со всеми. Мое мнение - он не готов к войне со всех сторон", - признается собеседник из близкого окружения премьера.

Отмечается, что по большому счету, Гройсману доступны две опции. Первая - идти на выборы с Порошенко. Этот вариант проверен, но маловероятен, поскольку Гройсман понимает, что если он пойдет на выборы вместе с действующим президентом, он так и останется №2, а затем получит угрозу потерять субъектность и статус переговорщика с олигархами.

Вторая опция - объединиться вместе с частью "Народного фронта", а именно с Арсением Яценюком и группой Арсена Авакова, и создавать так называемую "партию двух премьеров".

"Этот вариант достаточно реальный, ведь в последние годы у Гройсмана сложились дружеские отношения с Яценюком", - считают источники.

Сообщается, что с одной стороны Гройсман имеет сравнительно неплохой имидж "молодого и успешного", который можно трансформировать в проценты голосов, а с другой - Яценюк имееет партийную структуру, хорошие международные связи и хорошие отношения с олигархом Ринатом Ахметовым, который контролирует один из рейтинговых телеканалов - "Украина", на котором можно будет пиарить новую политсилу.

Отмечается, что в "Народном фронте" перспективу такого объединения не исключают, но в партии больше сосредоточены на своих внутренних проблемах и собственном ребрендинге.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман замахнулся на пост премьер-министра и после выборов в Раду.

Также мы сообщали, что Луценко не собирается на выборы в Раду и хочет остаться в кресле генпрокурора.