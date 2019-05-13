Сегодня, 13 мая, будут судить победителя президентских выборов Владимира Зеленского, который во время голосования показал заполненный бюллетень. Слушание дела запланировано на 12:45. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело будет слушать судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко. Известно, что нарушение квалифицировали как административное. На Владимира Зеленского был составлен админпротокол в день второго тура президентских выборов. За содеянное ему грозит штраф, сумму которого будет выбирать судья.

Фото: ob.ki.court.gov.ua

Напомним, 21 апреля в Украине проходили выборы президента-2019. "Страна" вела онлайн-хронику второго тура, когда простые украинцы и vip-особы голосовали на участках. В этот день Владимир Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень. После этого нардеп Антон Геращенко сообщил, что Зеленский "нарушил тайну голодания".

Напомним, ОБСЕ фиксировали во втором туре выборов злоупотребление админресурсом, групповое голосование и одинаковые подписи.