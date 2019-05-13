Сегодня состоится суд над Зеленским, который показал заполненный бюллетень на выборах президента
Сегодня, 13 мая, будут судить победителя президентских выборов Владимира Зеленского, который во время голосования показал заполненный бюллетень. Слушание дела запланировано на 12:45. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Дело будет слушать судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко. Известно, что нарушение квалифицировали как административное. На Владимира Зеленского был составлен админпротокол в день второго тура президентских выборов. За содеянное ему грозит штраф, сумму которого будет выбирать судья.
Фото: ob.ki.court.gov.ua
Напомним, 21 апреля в Украине проходили выборы президента-2019. "Страна" вела онлайн-хронику второго тура, когда простые украинцы и vip-особы голосовали на участках. В этот день Владимир Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень. После этого нардеп Антон Геращенко сообщил, что Зеленский "нарушил тайну голодания".
Напомним, ОБСЕ фиксировали во втором туре выборов злоупотребление админресурсом, групповое голосование и одинаковые подписи.