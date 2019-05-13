Не исключено, что по итогам юбилейного саммита "Восточного партнерства" министры иностранных дел стран ЕС не будут принимать декларацию из-за сопротивления Азербайджана. Об этом в микроблоге в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС встречаются сегодня утром перед встречей министров иностранных дел для обсуждения декларации саммита "Восточного партнерства". Похоже, что статус документа будет понижен до так называемого заявления председателя, поскольку Азербайджан недоволен этим текстом", - написал Йозвяк.

Фото: twitter.com

Напомним, что Евросоюз и шесть стран-партнеров - Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия - 13 и 14 мая отмечают 10-летие "Восточного партнерства".

Ранее "Страна" писала о том, что Дональд Туск созывает экстренный саммит Евросоюза на 28 мая.

Также мы сообщали, что Туск набрал Зеленского, чтобы обсудить саммит Украина - ЕС в июле.