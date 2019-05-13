В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло. Украинца спасти не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала "Страна", два украинца погибли, двое грузин ранены после столкновения авто с деревом в Польше.

Ранее в Польше автомобиль ночью врезался в группу пьяных украинцев, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Напомним, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, водитель погиб.