Если еще осенью генпрокурор Юрий Луценко серьезно задумывался о своем возвращении в парламент, но теперь не собирается бороться за место в Верховной Раде. Об этом передает "Украинская правда".

В кулуарах парламента регулярно ходили разговоры о желании Луценко уйти из правоохранительных органов - сначала поговаривали о кресле премьера в случае отставки Владимира Гройсмана, а позже заговорили о кресле спикера ВР.

Однако, по данным источников, сейчас Юрий Луценко уже не собирается бороться за место в Раде.

"Луценко думает пропустить парламентские выборы. А что делать, кнопочки нажимать? Комитет возглавлять? Все это проходили, ему уже не интересно", - объясняет собеседник из окружения генпрокурора.

В ближайшие месяцы Луценко будет работать над своим политическим имиджем, который сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Для этого он уже наладил хорошие отношения с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, с которым встречался как минимум дважды.

"На парламентской кампании Луценко видит себя в тандеме с Аваковым как гарант проведения честных выборов", - добавляет источник, близкий к генпрокурору, однако мнение министра МВД Арсена Авакова о таком тандеме с главой ГПУ неизвестно.

Сам Луценко не видит оснований для своей отставки. Генпрокурор хотел бы сохранить свое кресло, однако нет никаких гарантий от нового президента.

Единственное, что Зеленский публично сказал о генпрокуроре: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко".

Ранее "Страна" писала о том, что Лещенко пообещал показать документы, которые Луценко передавал Джулиани.

Также мы сообщали, что у Луценко злорадствуют по поводу проблем Лещенко с адвокатом Трампа.