В селе Яцковичи Ровенской области 13 мая около 03.00 в дом 57-летнего депутата районного совета бросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин квартиры работает в лесничестве и является депутатом районного совета. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.

В результате взрыва никто не пострадал: вся семья на тот момент находилась в Ровно. С места происшествия криминалисты изъяли обломки гранаты и запал к ней с маркировкой. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК Украины, то есть хулиганство. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Ровно подожгли авто секретаря городского совета.

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