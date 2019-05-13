Генпрокуратура начала досудебное расследование о возможном давлении президента Украины Петра Порошенко на судей по делу Приватбанка. Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

ГПУ начала расследование по результатам рассмотрения заявления судей, данные внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов - те же действия, если они воспрепятствовали предотвращению преступления либо задержанию лица, его совершившего, или совершены лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до 3 лет).

Как сообщала "Страна", пять исков украинского бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ и Приватбанку объединили в одно производство и рассмотрят его 20 мая.

Также мы писали, что суд засекретил решение по признанию законности национализации Приватбанка.

Напомним, Нацбанк не добился в суде снятия ареста с активов Коломойского.