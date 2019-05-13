В июне 2019 года украинцы дважды будут отдыхать три дня подряд - в связи с празднованием Троицы и по случаю Дня Конституции.

Православный праздник Троица в этом году приходится на воскресенье, 16 июня, следующий за этим днем понедельник также будет не рабочий, поэтому выходными будут 15, 16 и 17 июня.

День Конституции Украины отмечается в пятницу, 28 июня. Поэтому подряд также будет три выходных дня: 28, 29 и 30 июня. При этом 27 июня рекомендовано сделать коротким рабочим днем.

Отметим, что после этих праздников следующие длинные выходные будут только в конце лета, когда отмечают День Независимости Украины. В этом году 24 августа приходится на субботу, предыдущий рабочий день будет коротким, а 24, 25 и 26 августа - выходные.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине появился официальный День отца и в этом году он совпадет с празднованием Троицы.

Также мы сообщали, что Вятрович настаивает на переносе выходного с 9 на 8 мая.