На телеканале HBO вышел мини-сериал "Чернобыль". В пяти сериях рассказывается об аварии 1986 года и событиях, которые произошли год спустя.

СССР был всегда "другой планетой" для западного кино. Изображение советских реалий редко бывало объективным. Поэтому в Украине, где многие помнят аварию, фильм посмотрели с особенно пристальным вниманием.

Украинские пользователи уже делятся своими впечатлениями в соцсетях. Отзывы самые разные.

О чем "Чернобыль"

В центре сюжета - авария 1986 года на Чернобыльской АЭС. А также события, которые произошли в течение года после нее.

Сценарист Крейг Мазин поработал с историческими документами, просмотрел записи очевидцев трагедии, ученых, историков, съездил в Припять. Но на выходе получилась не документалка, а художественный фильм с напряженной драматургией.

В мини-сериале из пяти серий сыграли Джаред Харрис ("Террор", "Корона"), Стеллан Скарсгорд ("Девушка с тату дракона", "Тор", "Умница Уилл Хантинг") и Эмили Уотсон ("Вселенная Стивена Хокинга", "Эквилибриум").

Режиссер "Чернобыля" - Йохан Ренк, известный по работе над сериалами "Во все тяжкие", "Викинги" и "Ходячие мертвецы". Сериал был снят в совместном производстве американским каналом HBO и с британской телесетью Sky.

Основные съемки проходили в Литве. Большая часть натурных съемок энергоблоков ЧАЭС - на Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская. Город Припять снимали в Вильнюсе. Частично съемки проходили и в Киеве.

В Украине легальный просмотр доступен на платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию Амедиатека.

Первая серия вышла в понедельник 6 мая. Остальные эпизоды также показывают по понедельникам, вплоть до 3 июня, когда обнародуют финальный эпизод пятисерийной истории. Пользователи украинского сегмента Facebook активно делятся своими впечатлениями от сериала на своих страничках.

"Сериал отличный, жаль, что не наш"

Журналист Анастасия Товт назвала сериал мощным и выразила сожаление, что такие не снимают в Украине, ориентируясь вместо этого на "патриотическое" кино.

"На НВО вышла первая серия мини-сериала "Чернобыль". Совместное производство США и Британии, снятое в Литве. Я посмотрела, и это, товарищи, очень мощно. И грустно. Грустно, что сериалы о Чернобыле снимают не в Украине.

Это тот случай, когда правда страшнее любого вымысла. И сценарий уже по сути готов. Исторических документов и фактажа полно. Только бери и делай.

У нас часто жалуются, что не о чем снимать. Да как же не о чем?! Откройте учебник по истории, параграф про 1986 год! Вот вам готовый сюжет для фильма-катастрофы, антиутопии, исторической драмы, хоррора - можно повернуть, как хотите, и не один, а целых четыре фильма снять, в разных жанрах. Было бы воображение. Но нет.

А хотя постойте, какой Чернобыль? Не-не, нельзя про него фильмы снимать, тогда же был Советский Союз, а у нас декоммунизация. Ну и что, что самая большая техногенная катастрофа 20-го века, и что радиационным облаком накрыло половину Европы, и что погибли тысячи человек... Партия не одобрит, цензура не пропустит. Надо бы что-то патриотичное, чтобы в квоты попасть.

Нам наша собственная история не интересна. Британцам - интересна, а нам - нет.

Они снимают по нашей истории сериалы, которые восторженно смотрит весь мир. А мы грызем свои декоммунизованные ногти и со стороны наблюдаем, как США и Британия зарабатывают миллионы долларов с проката “Чернобыля”. И заставляют всех помнить о катастрофе.

А мы про Чернобыль даже знать не хотим. Это ж при Советском Союзе было. А мы на госуровне делаем вид, что советского периода в Украине не было вообще... А сериал отличный, да. Жаль, что не наш".

Других пользователей, которые в восторге от фильма, смущает, что в нем коверкают наши имена.

"Смотрим "Чернобыль". Очень круто. Единственный вопрос (как и к любому заграничному кино, где фигурируют украинцы, русские и белорусы) — когда обратят внимание на имена и перестанут в повседневной бытовой жизни говорить "Людмила", "Михаил", "Василий" и так далее? Во всем остальном очень крутое до судороги кино", - написала Анастасия Винокурова.

Профессионального стартапера Данила Тонкопия сериал тоже впечатлил.

"Сериал "Чернобыль" - вышла первая часть. Ни один фильм ужасов не заставлял моё сердце так бешено колотиться, как эта 55-минутная серия. Это лютый жесточайший беспросветный п...дец", - написал он.

Телеведущий Роман Грищук похвалил сериал. И заявил, что "Чернобыль" - это возможность, которую мы потеряли, ведь снимался он не в Украине, а в Литве.

"Снова о "Чернобыле" от НВО. На прошлой неделе писал о возможности, которую открывает этот сериал для нас, а сегодня о возможности, которую мы уже потеряли. Как думаете, где снимали "Чернобыль"? В Литве!

Нет, конечно, несколько смен таки были в Украине. Radioactive организовали съёмки и в зоне и в центре Киева на Богдана Хмельницкого. Но, большая часть съемок прошла в Литве. Роль Припяти исполнил район Вилюнюса - Фабиёнишкес, роль ЧАЭС - Игналинская АЭС.

Почему, спросите вы, американско-английский проект снимал сериал в Литве, а не в Украине?

Ведь у нас больше подходящих локаций, намного больше профессионального стафа, да и вообще вся история сериала случилась в Украине.

Все очень просто. Снимают там, где выгодно. Еще в 2014 году Литва ввела 30% рибейты - возврат потраченных средств продюсерам на съёмки кино, сериалов на территории страны.

Рибейты и всякого рода плюшки в начале очень хорошо заходили в внутри Североамериканского континента. Часто голливудские компании снимали фильмы в Канаде или определенных штатах, которые мотивировали кинопроизводителей ехать к ним и тратить деньги у них. Поговаривают, что производители "Чернобыля" оставили в Литве более 7 миллионов евро, чуть раньше в Литве снимали "Война и Мир" от ВВС, которые потратили такую же сумму.

Но, съемки кино это не только деньги в экономику страны, но и развития киноиндустрии и повышения имиджа страны.

Самое интересное, что у нас приняли закон "О Государственной поддержке кинематографии в Украине" в котором тоже говорится о возврате продюсерам 16.6% от затрат и 10% от актерских гонораров. Но, остались неприятными три законопроекта которые вносят изменения в Таможенный, Бюджетный и Налоговые кодексы и не позволяют системе рибейтов заработать в Украине.

Вот и получается, что производителям экономически выгоднее снимать в Литве фильм, действия которого происходят в Украине".

Журналистка Леся Мазаник считает, что сериал "получился". И говорит, что он подтверждает ее ненависть к СССР.

"Можно много писать и оценивать художественную и историческую составляющую, но нет смысла. Это оно, у них получилось. Хочу сказать три вещи: 1) наконец кто-то снял эту ужасающую историю достойно и очень больно 2) спасибо @HBO за то, что доверяют такие проекты европейцам и режиссеру Йохану Ренку, в частности (а чего вы хотели от человека, который снимал Lazurus - последний клип Д Боуи, уже знавшего, что он умирает, и снимает сэдкор видео для ЛДР). Реалистичность и атмосфера зашкаливают И 3) боже, как же хочется вмазать по роже всем этим советским сукам, твердившим, что все ок, что нет необходимости эвакуировать людей, что все под контролем или "вас выгонят из партии" и "отправьте милицию из всех городов" в пекло.

Первого мая был выходной, мы, не зная ничего, не обращая внимания, что по тогдашней Героев Сталинграда на Оболони каждую ночь (но не днём) беспрерывно идут колонны транспорта В ОБЕ СТОРОНЫ, мы с папой пошли на Днепр, загорать и купаться на весь день. Мы просто не могли представить. Помню разговоры на кухне, мокрые тряпки вдруг в окнах и наказ ни в коем случае не открывать форточки. Ночную гонку в Евпаторию к тёте. Помню десятки автобусов на той же Героев Сталинграда - скучных жёлтых гармошек-икарусов, в которых нас всех, оставшихся или уже вернушихся (как я) детей в июне - только в июне! - вывозили из Киева в лагеря (нашу школу - в Мариуполь, тогдашний Жданов (чтобы они все сдохли со своим СССР).

Мама до сих пор вспоминает, как в августе села в метро и не могла понять, что не так. А это был ребёнок. Первый ребнок в Киеве за месяцы. Наверное, страшно жить в городе без детей. Вы все ещё думаете, что я пиарю сериал? Всё ещё спрашиваете, почему не люблю ничего советского или тоталитарного, или "русскай мир"? Это не нелюбовь, это ненависть, жгучая и разъедающая похлеще радиации, ненависть на клеточном уровне, которая убивает".

"Пересмотрела первую серию мини-сериала "Чернобыль" HBO. В голове лишь одно - никогда снова. Никогда снова савецкому социализму, нацизму, дедушке Ленину и Сталину, ни одному из перечисленных. Никогда снова лжи и сокрытия очевидного ради триумфа науки Советов. Никогда снова", - написала 9 мая работница Минздрава Инна Масленчук.

"Американский "Чернобыль" от канала НВО вызвал настоящий шторм среди критиков и зрителей. Если Variety и Entertainment Weekly первую серию хвалят, то Guardian - разносит вдребезги. На IMDB рейтинг неожиданно звездный - 9,5 из 10, причем - такой же, как и у "Игры престолов"! Моя реакция более радикальная - после выхода "Чернобыля" "Игра ..." прекращается, как детский сад, из которого уже давно нужно было вырасти", - считает кинокритик Ярослав Пидгора.

"Красная жара, только без Шварцнеггера"

Бизнесмену Александру Деркачу сериал не понравился. Он удивлен, почему американские режиссеры нарисовали советскую жизнь такой беспросветной.

"Посмотрел первую серию британского сериала Чернобыль. Прочитал рецензии, глянул оценки. Ничё не понял. Похоже мы разное увидели. Фильм мне не понравился. Если там кто-то ищет неизвестную правду тех дней, так она уже расписана посекундно за 30 лет. В десятках книг, документальных фильмов и сотнях томов уголовных дел. Может малобюджетный антураж совдеповский лёг на чью-то душу. Заплёванные подъезды, мусорные ведра на кухне, покоцаные волги и жигули на улицах. Снятые в каком-то специально отобранном зажопье.

Так вроде есть ещё люди, которые помнят, что в Союзе не все жили в пентхаузах и трехэтажных особняках, и ездили не исключительно на БМВ и Тойотах. Я бы ещё добавил для большего правдоподобия парочку, занимающуюся сексом за мусорными баками. И бригаду алкоголиков, распивающих портвейн на ступеньках гастронома. Под Реве та стогне.

С художественной точки зрения фильм обсуждать сложно. Картонные характеры, называющие друг друга в быту исключительно Василий, Николай и товарищ инженер. Причем к концу я так и не разобрался кто из них инженер. И диалоги соответствующие. Пришла на ум Красная жара со Шварценеггером из конца 80-х. "Какие ваши доказательства?! - Кокаинум". Только без Шварценеггера.

Заседание горисполкома. Выступает хмырь какой-то. Товарищи. Ваш исполком уважают в Москве. Вас лично знает товарищ Генеральный секретарь. Все встают, долго хлопают. Ну и так далее. Какой-то гротеск. Только не смешной, а грустный. В общем, таке. Смотреть дальше не хочется".

В то же время другие пользователи подметили, что некоторые советские тонкости все же учтены.

"Очень скурпулёзная реконструкция, все мелочи прорисованы неимоверно аккуратно! На пожарных машинах - номера киевской области, у хмыря, выступающего на исполкоме - значок депутата Верховного Совета УССР, повесившийся Легсаов надиктовывает предсмертный текст на кассеты МК-60 шосткинского ПО "Свема". А тонкости взаимоотношений между людьми в СССР могут передать только люди, жившие в то время в СССР - даже в современных российских фильмах этого не удаётся сделать, куда уж иноземцам?", - считает киевлянин Олег Дымерка.

Однако с Деркачом согласен блогер Дмитрий Розенфельд. Он считает, что этот фильм интересен лишь молодежи, которая вообще ничего не знает об аварии.

"Молодым активистам заходит", - кратко прокомментировал он.

Звучали также заявления, что сериал - "дно", по сравнению с реальными событиями.

Ну и дно. Даже украинский сериал "Мотыльки", в разы лучше этого.

Лучше посмотреть документальные фильмы, или поехать в Припять и Чернобыль, чтобы хоть на минуту представить весь этот ужас", - пишет киевлянка Анна Манухина.