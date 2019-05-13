Госрегистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной государственной администрации Виталий Желинский объяснил, почему приостановлена регистрация Налоговой службы как юридического лица.

Об этом передают "Украинские новости".

Как оказалось, Виталий Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы, ссылаясь на то, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет Налоговая, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

Напомним, новый глава Госналоговой службы Сергей Верланов, который был назначен несколько дней назад по результатам конкурсов, не смог зарегистрировать юридическое лицо ведомства, которое он возглавляет из-за отказа государственного регистратора.

Также мы сообщали, что новый глава налоговой Верланов поддержал идею Зеленского о всеобщем декларировании.