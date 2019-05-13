Завтра, 14 мая, начнется очередная пленарная неделя Верховной Рады на которой нардепы должны определится с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме этого Рада намерена продолжать реформировать парламент, рассмотреть вопросы топливно-энергетического комплекса, местного самоуправления и информатизации.

Об этом говорится в плане работы, который опубликован на сайте парламента. Примечательно, что вопроса об инаугурации в плане пока нет, но он может быть рассмотрен на сегодняшнем Согласительном совете Рады, который начнется в 11.00.

Также, ожидается, что на этой неделе Рада разблокирует и подписание закона о государственном языке.

Во вторник, 14 мая, депутаты начнут работу с блока вопросов топливно-энергетического комплекса. В том числе рассмотрят два законопроекта об использовании ядерной энергии и один - об обращении с радиоактивными отходами (второе чтение).

После этого предстоит рассмотреть объемный перечень вопросов о включении в повестку дня сессии. В частности, проект обращения к международному сообществу относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

В тринадцатый раз в повестке дня - два варианта законопроекта о запрете выкладывать пачки сигарет в магазинах. После этого в плане работы вопросы местного самоуправления, в частности о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов.

Парламент намерен рассмотреть в первом чтении три варианта проектов о профессиональном образовании. Также в планах рассмотреть вопрос об окончательном установлении уголовной ответственности за осквернение или разрушение могил украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе, а также штрафов за неправомерное ношение военной формы или награды.

В повестке дня есть законопроект, направленный на бесперебойную поставку электроэнергии местным коммунальным предприятиям по предусмотренным тарифам (первое чтение).

Если успеют, народные избранники попытаются переименовать ряд населенных пунктов, в частности, город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

В среду, 15 мая, традиционный день ратификаций, но на практике у нардепов уже давно не получается продуктивно рассмотреть ратификации в среду.

На этот раз в плане работы - утверждение договоренностей с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; ратификация изменений к соглашениям с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения.

Верховная Рада намерена запланировать несколько парламентских слушаний и рассмотреть проекты постановлений о рекомендациях слушаний, которые уже прошли.

В повестке дня есть ряд проектов постановлений об изменении и установлении границ населенных пунктов и внесении изменений в административно-территориальное устройство областей.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг, 16 мая, запланировано продолжение реформирования парламента, в частности рассмотрение во втором чтении законопроектов о сокращении количества комитетов ВРУ и распределении должностей в комитетах по принципу д'Ондта.

В первом чтении смогут рассмотреть законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На четверг перенесли ряд ратификаций, в частности о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения фильмов Eurimages, а также утверждение соглашений с Аргентиной о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче нарушителей, передаче осужденных лиц.

Парламент планирует уделить внимание вопросам информатизации, в том числе законопроекту № 3549-1, который предусматривает создание госрегулятора с полномочиями устанавливать тарифы на мобильную и интернет-связь.

Также в плане работы - проекты законов о радиочастотном ресурсе, о публичных электронных реестрах.

В связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах" хотят внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. В очередной раз планируется рассмотреть ратификацию соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA) и внести изменения в действующее законодательство в связи с этим.

В первом чтении парламентарии намерены рассмотреть законопроект, который позволит гражданам подавать заявления о браке, разводе и т. п. в электронном виде, а также сократить сроки рассмотрения документов.

Также планируют сделать шаг к ужесточению ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

В пятницу, 17 мая, традиционно состоится "Час вопросов к правительству" и зачитают депутатские запросы.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского предложили украинцам "проголосовать" за досрочный роспуск Рады.

Также мы сообщали, что в Раде предложили инаугурировать Зеленского в первый день лета.