Визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном в Польшу отменен. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского МИД.

"Польская сторона решила отменить визит 13 мая израильских официальных лиц после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении министерства.

Польша считает закрытым вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны.

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в феврале отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

В эфире одной из израильских радиостанций Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше решили не переходить на евро, потому что не смогли отказаться от злотого.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" отменила часть поездов в Польшу.