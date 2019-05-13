Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года установил официальный курс гривни по отношению к основным валютам. В частности, курс доллара замер на уровне 26,20 грн и таким образом не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Также отмечается, что на прежнем уровне остался и курс евро - он составляет 29,42 грн.

Не изменился и курс российского рубля - 0,401 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры прогнозируют после постпраздничного опускания доллара на самое дно на этой неделе рынок ждут потрясения.

Также мы сообщали, что перед Днем Победы курс доллара на межбанке Украины упал почти до 26 гривен.