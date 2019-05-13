В понедельник, 13 мая, дожди не отпустят Украину. Днем практически по всей территории ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

Несмотря на сырость, днем в Украине воздух прогреется до +19...+24 градусов. В Карпатах и Прикарпатье - до +13...+18.

В Киеве сегодня, по состоянию на 08:30 температура воздуха была +17 градусов. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Относительная влажность 81%.

В течение дня в столице пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура составит +21...+23.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе и порекомендовала готовить бадминтон и очки от солнца.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.