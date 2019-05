Перед выходом последней серии финального сезона культового сериала "Игра престолов", премьера которой состоится 19 мая и будет длиться 1 час 20 минут, телеканал HBO показал тизер шестого эпизода.

В ролике можно увидеть Тириона Ланнистера, Арью Старк и Дейнерис Таргариен.

Напомним, что через неделю после выхода финального эпизода сериала "Игра престолов" запланирован выход документального фильма "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Он выйдет на HBO 26 мая и расскажет о создании последнего сезона популярного телешоу.

