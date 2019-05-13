В Днепре в ночь на 13 мая в очередной раз неизвестные подорвали банкомат "Приватбанка". Инцидент произошел на улице Передовой в 03:15. Об этом сообщает "Информатор".

Банкомат находился на входе в парикмахерскую. Любопытно, что на этот раз злоумышленникам не удалось завладеть кассетами с деньгами.

Как рассказал сотрудник охранной службы, они выехали на место из-за сработавшей сигнализации. Когда охрана прибыла, то увидела, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге.

Фото: dp.informator.ua

Отметим, что в Днепре это уже не первый подрыв банкомата за последнее время. Как утверждают в полиции, похоже, что банкомат на Передовой взорвали тем же способом, что и предыдущие, запустив в него газ. Все подробности происшествия выясняют правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове ночью неизвестные взорвали два банкомата и унесли деньги. ПриватБанк объявил премию за их "головы".

Также мы сообщали, что в "Приватбанке" объяснили, как новые банкоматы будут менять валюту и узнавать клиентов по фэйсу.