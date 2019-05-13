Французские парламентарии требуют создать комиссию для расследования связей экс-советника президента США Стивена Бэннона с местными правыми популистами из партии "Национальное объединение", возглавляемой Марин Ле Пен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Члены французского парламента от нескольких партий требуют создать комиссию по расследованию возможных контактов правопопулистской партии "Национальное объединение", возглавляемой Марин Ле Пен, с бывшим главным стратегом президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном.

Это требование депутатов и сенаторов стало реакцией на сюжет телеканала France 2, в котором сообщалось о встрече с Бэнноном высокопоставленных функционеров "Национального объединения", на которой речь шла среди прочего о партийных финансах.

Сама же Ле Пен назвала инициативу депутатов политическим маневром и пригрозила, что "Национальное объединение" намерено предпринять правовые шаги против обвинений в свой адрес. Марин Ле Пен заявила, что подаст иск в связи с подрывом репутации.

Марин Ле Пен назвала требование провести парламентское расследование "политическим маневром" перед выборами в Европарламент. По ее словам, Бэннон предлагал услуги по получению кредита в одном из европейских банков, однако дело до этого не дошло. "Не существует никакого американского финансирования "Национального объединения", организованного Бэнноном", - заявила Ле Пен телеканалу BFMTV.

Ранее "Страна" сообщала, что у Макрона обвинили Марин Ле Пен в организации массовых акций протеста во Франции.