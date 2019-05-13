Сегодня, 13 мая, исполняется 17 лет со дня смерти великого тренера киевского Динамо и сборной СССР Валерия Васильевича Лобановского.

Ежегодно в этот день на Байковое кладбище в Киеве и к памятнику тренеру на стадион "Динамо" приходят родственники и друзья, футболисты "Динамо" разных поколений, коллеги и единомышленники, ученики и просто поклонники таланта выдающегося Мэтра, чтобы почтить его память.

Памятная церемония на Байковом кладбище начнется в 11.00, а в 12:00 у монумента Валерию Лобановскому, который установлен у входа на стадион "Динамо", состоится митинг памяти великого тренера, передает пресс-служба "бело-синих".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что контракт Хацкевича истекает через несколько недель и на посту тренера Динамо его может заменить Михайличенко.

Также мы рассказывали, что полузащитник Динамо сломал два ребра в матче УПЛ против Зари.