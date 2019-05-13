Вчера, 12 мая, в Казахстане разыгралась страшная трагедия. Здесь, на 109-м километре трассы Алма-Ата - Бишкек, столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry. В автокатастрофе прямо на месте погибло девять человек.

Об этом передает РИА Новости.



"В дорожной аварии погибли девять человек, трое из них женщины. Личности погибших установлены. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области", - заявили в департаменте полиции.



По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Расследование аварии находится на особом контроле.

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