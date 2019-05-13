С понедельника, 13 мая, в Киеве продолжатся масштабные отключения горячей воды сроком на две недели.

Как заявили в пресс-службе КП "Киевводоканал" это связано с необходимостью проведения гидравлических испытаний на водопроводных сетях. То есть трубопроводы под повышенным давлением будут испытывать на прочность.

"В Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период. С 13 и 14 мая "Киевтеплоэнерго" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках. Гидравлические испытания на каждом отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - уточнили коммунальщики.

"С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточниках "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах. А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Итак, вот где не будет горячей воды в Киеве и в какие сроки

Оболонский район (с 13 по 27 мая)

Подольский район (с 13 по 27 мая)

Шевченковский район (с 14 по 27 мая)

Голосеевский район (с 14 по 28 мая)

Соломенский район (с 14 по 28 мая)

Печерский район (с 14 по 28 мая)

Дарницкий район (с 14 по 28 мая)

Скриншоты: kte.kmda.gov.ua

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