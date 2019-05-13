Вчера, 12 мая, в Литве прошли очередные выборы президента страны. Баллотировавшийся на них премьер-министр Саулюс Сквернялис уже признал свое поражение и подтвердил намерение подать в отставку с должности руководителя правительства.

Об этом он заявил в эфире национального телевидения, передает ТАСС.

"Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку", - отметил Саулюс Сквернялис.

После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков Саулюс Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов экс-министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%). Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в Главизбирком стали поступать сведения с избирательных участков крупнейших городов страны.

Согласно общей статистике, уже очевидно, что ни одному из кандидатов, которых всего было девять, не удается набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы. Это значит, что через две недели пройдет второй тур выборов. В него проходят два лидера первого этапа. Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет.

Ранее "Страна" сообщала, что нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, которая находится на посту второй срок и на третий претендовать не может, поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заверила в дальнейшей поддержке.