Широко анонсированный на понедельник 13 мая визит государственного секретаря США Майка Помпео в Москву не состоится. Американская сторона отменила на сегодня переговоры в Кремле. Об этом передает агентство Reuters.

Однако, как добавили, в Госдепе, Майк Помпео по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, в Сочи.

В понедельник же Майк Помпео вместо Москвы отправится в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза кризис вокруг Ирана.



Напомним, что во время сегодняшнего визита в Москву планировалось обсудить ситуацию в Украине, Афганистане, Венесуэле и Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что перед визитом в Россию Помпео рассказал, в чем Россия и США имеют общие интересы.