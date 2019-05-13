Вчера вечером, 12 мая, в Украину из Израиля вернулся Геннадий Боголюбов, политический беженец и давний деловой партнер олигарха Игоря Коломойского.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в своем Facebook.

"Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - написал Юрий Бутусов.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что олигарх Коломойский назвал имена чиновников, которые должны остаться на своих постах при президенте Зеленском.

Также мы рассказывали, что Коломойский считает, что Луценко нужно оставить в должности генпрокурора.