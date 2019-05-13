Родственники герцогини Сассексой Меган Маркл, которая недавно подарила сына принцу Гарри, имеют весьма смутные понятия о королевских манерах. Что с блеском доказал Тайлер Дули, племянник Меган Маркл.

Как передает TMZ молодой человек угодил в больницу из-за полученных в массовой драке травм. По данным издания, Тайлер Дули сломал лодыжку в драке, однако не почувствовал при этом боли, так как был в стельку пьян. Инцидент произошел в городе Грантс-Пасс в американском штате Орегон.

Тайлер Дули не мог стоять, потому что у него была сломана нога, фото: tmz.com

Причина вспыхнувшей драки неизвестна. По факту чрезвычайного происшествия полиция никого не арестовала.

Ранее "Страна" сообщала, что на ВВС уволили популярного ведущего за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл с фото обезьяны.

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