В Литве, 12 мая, состоялось голосование на седьмых за годы независимости президентских выборах.

В 20:00 по местному времени (совпадает с киевским) закрылись около 2 тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из девяти претендентов на пост главы государства, а также проголосовать на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за очередей, которые образовались перед окончанием голосования на нескольких участках, главная избирательная комиссия приняла решение продлить время их работы. "Всем тем, кто пришел на участок до 20:00, предоставлена возможность проголосовать и после этого часа", - сообщила журналистам председатель комиссии Лаура Матьёшайтите.

По предварительным данным комиссии, явка составляет 56,46%. Порога активности для президентских выборов законами Литвы не предусмотрено, поэтому они считаются состоявшимися при любых показателях. Помешать юридическому признанию могут только значительные нарушения порядка голосования, которых, согласно комиссии, не было. Порог явки в 50% существует для референдумов. Он тоже преодолен. Полиция получила около 50 сообщений о возможных нарушениях. Сигналы касались незаконной агитации, которая в день выборов запрещена, а также попыток подкупа избирателей. Однако ни одного предварительного следствия по ним начато не было.

Напомним, на пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Напомним, нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте, которая находится на посту второй срок и на третий претендовать не может, поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заверила в дальнейшей поддержке.

Как сообщала "Страна", власти Литвы призвали не признавать российские паспорта, выданные для неподконтрольного Донбасса.

Ранее в Литве экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова осудили на 10 лет. В обвинительном акте литовской Генпрокуратуры говорится, что ныне 94-летний Язов в конце 1990 года создал организованную группу из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР. В состав группы также входили глава МВД СССР Борис Пуго, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, секретарь ЦК КПСС и член Политбюро КПСС Олег Шенин.