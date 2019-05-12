Сегодня, 12 мая, командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет какие-либо конкретные силовые действия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Если Америка сделает шаг против нас [Ирана], то мы нанесем удар в голову", - сказал командующий КСИР. По его убеждению, США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Он, в частности, отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы. Поэтому, по его словам, "Вашингтон не пойдет на такой риск [имеется в виду возможность применения против Ирана американских авианосцев]".

Напомним, 5 мая помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Напомним, 8 мая иранское правительство объявило о прекращении соблюдения части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозило усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным на фоне растущей напряженности между двумя странами. Темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран – во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.