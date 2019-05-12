Федеральный суд в Лос-Анджелесе отказался отклонить иск о клевете против основателя Tesla Илона Маска, который против него подал британский дайвер Верн Ансворт. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что заседание суда назначено на 22 октября. Ранее юристы Маска попросили суд отклонить иск Ансворта к основателю Tesla, ссылаясь на первую поправку к конституции США.

Как сообщала "Страна", 15 июля прошлого года бизнесмен назвал Ансворта "педофилом" в своей заметке в соцсети Twitter. Дайвер подал против Маска иск о клевете. Британец также в пренебрежительном тоне отозвался о мини-субмарине, призванной, по замыслу Маска, помочь в спасении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг. По словам дайвера, действия американского предпринимателя были "пиар-ходом".

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