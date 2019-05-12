Главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что ожидает, что Китай ответит повышением тарифов на экспорт товаров из США после того, как президент Дональд Трамп резко увеличил тарифы на китайские продукты. Об этом он рассказал в программе "Fox News Sunday", сообщает Голос Америки.

"Обе стороны пострадают от эскалации торговой войны между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. Хотя экономика США должна справиться", - отметил Кадлоу. По его словам, в США тяжелее всего ситуация скажется на фермерах, которые продают сою, кукурузу и пшеницу Китаю. Но администрация Трампа "помогала им ранее с потерянным экспортом" с помощью субсидий на 12 млрд. долларов. "Мы сделаем это снова, если нам придется", - сказал Кадлоу.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны увидеть, что Китай согласится на "очень сильные" принудительные положения в новом соглашении, и сказал, что камнем преткновения является нежелание Пекина вносить согласованные изменения в закон. Он пообещал, что тарифы будут оставаться на месте, пока будут продолжаться переговоры. Кадлоу заявил, что существует "высокая вероятность", что Трамп встретится с китайским президентом Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии в конце июня. До прошлой недели были ожидания, что Трамп и Си подпишут торговое соглашение на саммите.

Как сообщала "Страна", из-за эскалации торгового спора США с Китаем цена нефти Brent выросла до $70,56 за баррель.

Напомним, Китай пригрозил США ответными пошлинами, который могут составить 60 миллиардов долларов.