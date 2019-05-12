Военнослужащим ВСУ понадобится меньше суток на освобождение Донбасса и Крыма. Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос, сколько времени займет освобождение неподконтрольных территорий, он уверяет: "Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться".

В то же время, на вопрос, не готовятся ли со стороны россиян и сепаратистов решительные наступательные действия, Наев ответил: "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии столкновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать".

Напомним, 6 мая, пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко произвел кадровую рокировку в командовании ВСУ Операции Объединенных Сил - вместо генерала Сергея Наева командующим ООС назначен 53-летний генерал-лейтенант Александр Сырский.

Несмотря на то, что назначение нового командующего ООС официально названо "ротационным", "Страна" выяснила, что за этой рокировкой стоят другие причины. По версии источника "Страны" в армейских кругах, отставка Наева, также как и последовавшая буквально следом за ней отставка главы Нацгвардии Юрия Аллерова, связана не с выборами, а с попытками скрыть коррупцию. "И Аллеров и Наев много знают о коррупционных схемах президента на войне и даже, отчасти, были также "в теме". Поэтому обоих президент увольняет, чтоб они успели исчезнуть из поля зрения правоохранителей", - считает источник.