В Киеве на Воздухофлотском путепроводе мотоциклист и водитель авто попали в ДТП. Момент столкновения участников дорожного движения опубликовали журналисты "Kyiv Operativ" на своей странице в Facebook.

Водитель мотоциклиста был вынужден обратиться за помощью к медикам "скорой" помощи. Судя по видео, водитель красного автомобиля стал заворачивать прямо перед мотоциклистом.

"Ему можно сразу шить - нарушение. Нормальные люди, зная, что нужно поворачивать вправо, пристроились бы за троллейбусом. А не со второй с половины полосы, на скорости вспоминать, что нужно повернуть направо", - пишут в комментариях пользователи Facebook, но кто прав и кто виноват в этой истории решать не им.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина, который опаздывал на трамвай, угодил под грузовик в Киеве. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. Медики, прибывшие на вызов лишь констатировали его смерть.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.

Еще мы писали, как в Киевской области пьяный депутат насмерть сбилпожилого мотоциклиста и его сына.