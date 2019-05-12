Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным на фоне растущей напряженности между двумя странами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Он должен прибыть 13 мая в Москву, где встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, которые обеспокоены арестом в России в последние месяцы двух американцев, среди них известного инвестора Майкла Калви", - сообщили в Госдепартаменте.

Поэтому 14 мая госсекретарь должен прибыть в Сочи на переговоры с президентом России, а также с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это первый визит Помпео к России на посту госсекретаря США.

Накануне в Вашингтоне сообщали о предстоящем визите. Отмечалось, что кроме американо-российских разногласий по поводу контроля над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран – во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.

Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ...что откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующих действий".

Как сообщала "Страна", визит госсекретаря США Помпео в Берлин отменили "из-за неотложных дел".

Напомним, перед визитом в Сочи Помпео рассказал, в чем Россия и США имеют общие интересы.