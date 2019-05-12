Во Львове ученики средней специализированной общеобразовательной школы №93 сняли видео, на котором учительница украинского языка и литературы, а также христианской этики Мирослава Стецюк рассказывает школьникам гомофобные истории.

Одна из школьниц выложила это видео на своей странице в Instagram, сообщает Depo.Львів.

Судя по историям, которые рассказывает учительница, если зайти в туалет после гея, то можно умереть.

"Вы знаете, что такое половые органы? Что человек носит в своей сперме? Это сам Господь Бог с неба. А он то пихает куда? Где говно? И что рождается из того? Уроды! Гады! Поверьте, если после гомика пойти в туалет, то ты умрешь", - говорит учительница на опубликованной записи.

Ранее в статье "Охота на ЛГБТ" журналисты "Страны" писали, кто и зачем нападает на геев и лесбиянок в Украине.

Как сообщала "Страна", в Кувейте нашли лекарство от гомосексуальности.

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