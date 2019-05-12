На границе Индии и Китая погибли по меньшей мере 300 яков, которые оказались в ловушке из-за тяжелого снегопада. Об этом сообщает BBC.

По словам индийского чиновника Раджи Ядава, тела животных были найдены на северо-востоке штата Сикким в пятницу, 10 мая. Яки были изолированы в области с декабря. Власти пытались сбрасывать им еду с вертолета, но от этого пришлось отказаться из-за погодных условий.

Отмечается, что яков разводили в этих землях на протяжении тысячелетий. Этих животных активно используют в хозяйстве. Обычно ежегодно умирает 10-15 животных, но в этом году потери стали самыми высокими за всю историю наблюдений. В данный момент предпринимаются усилия, чтобы добраться до еще 50 яков, которые все еще изолированы в области. Владельцы яков должны получить компенсацию в 30 тысяч рупий (около 430 долларов) за каждое погибшее животное, но средства выплачиваются максимум за трех яков на семью.

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