В Киеве произошло мелкое ДТП на улице Вадима Гетьмана с участием водителя маршрутки Богдан и иномарки Mercedes. После столкновения участники аварии принялись выяснять отношения в драке. Видео инцидента опубликовал "Kyiv Operativ" на своей странице в Facebook.

Свидетели утверждают, что маршрутчик "подрезал" Mercedes. Вначале мужчины просто кричали друг на друга, а затем начали драться.

Пассажиры маршрутки были в это время в салоне. На видео можно заметить, что когда водитель иномарки разбивает стекло в маршрутке, то в его руке находится пистолет.

Напомним, в Киеве на проспекте Бандеры под колесами грузовика погиб велосипедист.

Ранее появилось видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом.

Также "Страна" писала, как на Позняках в Киеве после дождя затопило проход к метро и дороги.