Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, Варшава сможет перейти на евро после того, как ее экономика достигнет уровня Германии. Он также добавил, что польский злотый "защищает" экономику страны. Качиньский также подчеркнул, что в настоящее время Польше не может "отказаться от злотого".

Как сообщала "Страна", в Польше с 1 июля этого года все дети и молодежь до 18 лет будут иметь право получать 500 злотых (более 100 евро) в месяц.

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Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз мирового ВВП и сообщил, что экономика Украины замедлится. По прогнозам, ВВП Польши замедлится до 4%, поскольку рост в зоне евро замедлится. Ожидается, что рост в восточной Европе также замедлится, поскольку замедляются, крупные экономики, включая Россию, Казахстан и Украину.