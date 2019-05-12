Для объединения Православной церкви Украины (ПЦУ) и украинских греко-католиков (УГКЦ) между ними сначала должен быть проведен диалог.

Об этом глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил в воскресенье в эфире авторской программы Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, нужно прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

Вопрос объединения двух конфессий восточного и западного обрядов поднимался им во время его встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - подчеркнул Епифаний.

Ранее "Страна" сообщала, что Филарет собирается восстановить УПЦ КП и стать ее главой, а также о том, что ПЦУ будет отпевать в своих храмах католиков и разрешит женщинам не покрывать голову.