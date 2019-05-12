Полицейские расследуют смерть супругов в Днепровском районе Киева. Мужчину и женщину обнаружили мертвыми в одной из многоэтажек на Березняках, рядом с телами была найдена истощенная двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам начальника отделения следственного отдела Днепровского УП ГУНП в Киеве Юлии Медведь, в настоящее время ребенок 2017 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.

В полицию изначально обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь.

Правоохранители решили проверить помещение на проспекте Павла Тычины, где она проживала с мужем и малолетним ребенком. Однако им никто не открыл дверь.

"Сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции при обследовании территории возле квартиры почувствовали специфический запах. После этого, следователями было принято решение о санкционированном открытии дверей помещения с привлечением профильных служб. В результате правоохранители обнаружили в доме мертвыми мужчину и женщину 1985 и 1991 года рождения", - рассказала заявительница.

Видимых телесных повреждений на телах не обнаружено, поэтому после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина их смерти. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертизы возможна переквалификация события.

Как сообщала "Страна", полиция разоблачила группировку, которая поставляла в Киев наркотики из Донецка.

Напомним, опьяненная наркотиками женщина за рулем авто помогала грабителю скрыться с места преступления.