В Киеве жители многоэтажного дома на Героев Днепра сняли видео, как молодой человек разыскивает что-то в палисаднике.

В этот момент женщина пытается прогнать непрошеного гостя с клумбы небольшой веткой, чтобы юноша окончательно не вытоптал цветы. Видеоролик опубликован на странице "Kyiv Operative" в Facebook.

"Героив Днепра. Современные реалии: чувак ищет ключи от дома (а в действительности - закладки), а бабушка выгоняет, чтобы не топтал цветы", - говорится в описании к видео.

Как сообщала "Страна", наркодиллеры придумывают все более изощренные способы передачи наркотиков потребителю. Так, на днях полицейские разоблачили преступную группу, которая занималась в Киеве продажей наркотиков, купленных в оккупированном Донецке.

Также "Страна" писала, как в Киеве арестовали основателя крупнейшего в мире онлайн-супермаркета наркотиков. Напомним, избивший жену в Киевской области наркоман хранил коноплю в коробке из-под обуви.